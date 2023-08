Le Monde lève un coin de voile sur le chef du gouvernement tunisien

Il n’a toujours pas adressé un mot aux Tunisiens, mais son histoire familiale et son compte Facebook – supprimé depuis – parlent pour lui (…). C’est ainsi que commerce l’article du quotidien français « Le Monde », consacré au nouveau chef de gouvernement tunisien Ahmed Hachani.

Le remplaçant de Najla Bouden, jusque-là taciturne comme elle, semble encore prendre le temps de découvrir son ministère, et prendre acte des principaux dossiers du pays. Il avait reçu la ministre du commerce pour s’enquérir des « mesures nécessaires pour garantir la distribution normale du pain », après avoir reçu le Mufti de la République (par ailleurs logé pas loin à La Kasbah), pour prendre connaissance des « programmes de travail les plus importants du Bureau de la Fatwa et son rôle de pionnier dans la pensée, l’illumination et le maintien des valeurs de tolérance selon l’approche islamique Zitouni à l’esprit ouvert ».

Et ce n’est que mercredi dernier qu’il rencontre le ministre des finances (Signe de confirmation à ceux qui demandent son départ ?), pour s’enquérir de « la situation des finances publiques, et des prévisions en matière de mobilisation des ressources, pour garantir les équilibres financiers de l’Etat ».

Selon La correspondante du « Monde » Monia Ben Hamadi, « Le poids de l’histoire familiale du nouveau locataire de la Kasbah – dont le père a été condamné à mort et exécuté pour une tentative de coup d’Etat contre Habib Bourguiba menée fin 1962 – n’est certainement pas étranger à sa nomination par un président à qui il ne déplaît pas de réécrire l’histoire (…). Le nouveau premier ministre ne cachait pas sa fierté d’être lui-même l’arrière-petit-fils d’Ali III Bey, qui a régné sous le protectorat français, jusqu’à l’orée du XXe siècle ».