Le monde se dirige vers un réchauffement « catastrophique » de 2,5 °C à la fin du siècle

C’est un nouvel avertissement pour les gouvernements, à dix jours de la conférence mondiale sur le climat (COP27), qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm-El-Cheikh, en Egypte.

Malgré des progrès, la communauté internationale reste très loin des objectifs de l’accord de Paris et ne parvient toujours pas à tracer un chemin « crédible » pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C − la cible la plus ambitieuse du traité international, destinée à éviter un climat incontrôlé. Les engagements climatiques pris par les Etats mettent au contraire la planète sur une trajectoire de réchauffement de 2,5 °C à la fin du siècle. Et ce, s’ils sont respectés, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. Si les pays poursuivent leurs politiques actuelles, l’élévation de la température pourrait même atteindre 2,8 °C en 2100.

Ces conclusions alarmantes sont issues de deux institutions onusiennes, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), dans son bilan annuel de l’action climatique, publié jeudi 27 octobre, et l’ONU climat, dans sa synthèse des engagements des pays signataires de l’accord de Paris, parue mercredi.

« Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale », a réagi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.