Le mot ordurier, en Live radio, du religieux et Imam, député Said Al Jaziri. Adhoum devrait s’en occuper !

Intervenant sur les ondes d’une radio pour commenter la loi de finances et remonter sur la vague de «Winou El Pétrole» et attaquer frontalement le chef du parti Al Karama pour avoir proposé un fonds de la Zakat, le député Said Al Jaziri qui était Imam, sort de ses gonds et prononce un mot très ordurier, par lequel il a qualifié le budget de l’Etat !

On ne répètera pas le mot dit par l’ancien Imam, mais vous l’entendrez sur cette vidéo (En nous excusant), et dont ledit Cheikh dira certainement que c’est un montage.

Et dire que ce député, jadis expulsé du Canada, se présente comme un Imam, supposé avoir une moralité au-dessus de tous soupçons et sans reproches, prêcher la bonne parole et non prononcer des mots orduriers en public.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a indiqué que la charte d’honneur de l’Imam prédicateur constitue l’un des principaux points sur lesquels a travaillé le ministère durant ces trois dernières années, précisant que parmi les principes de base de cette charte figure la prise en compte du rôle religieux et social de la mosquée.

Lors d’une conférence de presse, jeudi au Palais du gouvernement à la Kasbah, Adhoum a expliqué que cette charte plaide pour l’équilibre dans le discours religieux et la diffusion de la culture de l’espoir.

“La charte préconise aussi de ne pas instrumentaliser la mosquée à des fins de propagande partisane, commerciale ou lucrative et d’éviter le discours de diffamation et dénigrement”, a-t-il souligné.

“Des sessions de formation au profit des accompagnateurs ont été organisées en coordination avec les autorités saoudiennes, afin de fournir les meilleures conditions pour les pèlerins”, a-t-il ajouté. Adhoum devrait inclure les députés religieux dans ces sessions, à commencer par Said Jaziri, pour ne pas qu’on entende de pareils mots ordurier sous la coupole de l’ARP !