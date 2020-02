Le mouvement Echaâb pourrait changer sa position au sujet de la poursuite des concertations sur le futur gouvernement, en raison des divergences avec le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a affirmé, Zouhaier Maghzaoui, secrétaire général du parti.

“Il est fort probable que le mouvement Echaâb changera d’avis en raison des divergences avec le chef du gouvernement désigné sur les propositions relatives aux ministères de souveraineté ainsi que sur les ” indépendants ” qui vont occuper des postes ministériels “, a-t-il déclaré à Tap.

Selon Maghzaoui, le chef du gouvernement veut un gouvernement d’indépendants renforcé par des figures politiques. C’est le principal point de divergence avec le chef du gouvernement désigné, a-t-il dit.

Et de dénoncer : On ne peut parler de ceinture politique pour le futur gouvernement avec des ministres indépendants.

S’agissant des candidats proposés par sa formation politique, Maghzaoui a cité les portefeuilles du Commerce, de l’Agriculture, de la Formation professionnelle, des Sports et de la Culture.