Le mouvement Ennahdha votera la confiance au gouvernement Fakhfakh

Le mouvement Ennahdha a décidé de participer au gouvernement d’Elyes Fakhfakh et de lui accorder la confiance, a souligné mercredi le bureau exécutif du parti.

” Après les modifications apportées à la composition du gouvernement proposé par Elyes Fakhfakh dans le sens d’un surcroit d’efficacité et d’équilibre, le bureau exécutif a décidé de prendre part au gouvernement Fakhfakh et de lui accorder la confiance “, lit-on dans un communiqué.

Le bureau justifie sa décision par ” la conjoncture régionale complexe et dangereuse ” découlant en particulier des menaces de la guerre en Libye et de la situation économique et sociale à l’intérieur du pays.

Selon Ennahdha, cette situation commande de confier, dans les plus brefs délais les commandes à un nouveau gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes urgentes, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de répondre à leurs aspirations.

Le parti a dit regretter le non aboutissement des concertations avec Elyes Fakhfakh à la formation d’un gouvernement d’unité nationale garantissant une large participation, faisant état, toutefois d’une évolution ” positive ” dans le processus des concertations et ce, en dépit de ses réserves sur la composition du gouvernement.

Par ailleurs, Ennahdha a salué la disposition du chef du gouvernement désigné à s’ouvrir à d’autres forces politiques pour garantir un soutien au gouvernement.