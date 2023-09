Le musée du Bardo rouvre ses portes ce 14 septembre 2023

Dans un communiqué paru ce lundi 11 septembre 2023, le ministère des affaires culturelles a annoncé la réouverture des portes du musée du bardo, le 14 septembre 2023.

Le communiqué précise que le musée sera ouvert à partir de 9h30 du matin jusqu’à 16h.

Les visiteurs du musée auront droit à de nouveaux espaces, à des artefacts archéologiques et artistiques exposés pour la première fois, à des mosaïques et à des sculptures en marbre qui sont représentées après avoir été restaurées et entretenues.

A noter que le musée du Bardo a fermé ses portes à l’annonce des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021.