Le navire « Tanit » accoste vendredi au port de la Goulette, avec 1096 passagers à bord

Le navire « Tanit » de la Compagnie Tunisienne de la Navigation (CTN) a accosté, vendredi, au port de la Goulette, avec à son bord 1096 passagers et 505 véhicules, en provenance du port de Marseille.

La compagnie a réalisé, mardi dernier, la première traversée de la saison estivale 2023, en provenance du port de la Goulette vers le port de Marseille, avec la participation des différentes parties prenants du secteur du transport maritime, de la douane tunisienne et de l’Office des Tunisiens à l’Etranger. Cette traversée inaugurale a pour objectif de faire le point sur les conditions d’accueil et d’hébergement des passagers tout au long du voyage et de relever les insuffisances, a indiqué le directeur central du transport des passagers à la Compagnie Nationale de Navigation (CTN), Samir Thamouni.

Il s’agit aussi de garantir les conditions favorables au bon retour de la diaspora tunisienne à l’étranger. »Tous les indicateurs nous laissent augurer d’une saison prometteuse, et ce, grâce notamment, à la satisfaction des passagers à l’égard des prestations et la ponctualité du navire », s’est félicité le responsable.De son côté, le directeur du port de la Goulette, Mohamed Omrane a fait savoir que la visite de la nouvelle gare maritime du port de Marseille a permis d’identifier certaines insuffisances comme l’absence d’espaces couverts, ajoutant que ces défaillances ont été signalées aux autorités françaises.Selon lui, le port de la Goulette a réussi à fournir plus de 95% d’espaces couverts afin de bien accueillir les passagers durant l’été, et ce, malgré ses moyens modestes. La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé 147 voyages dans le cadre du retour des Tunisiens résidents à l’étranger à leur pays natal, durant la période allant du 15 juin courant jusqu’au 15 septembre prochain. La CTN fournira une capacité d’accueil de 400 mille voyageurs au cours de la même période, selon les données du comité technique pour l’accueil des Tunisiens à l’étranger. La compagnie assurera 77 voyages à travers le port de Marseille, 70 à travers le port de Gênes et 9 à travers le port de Zarzis.