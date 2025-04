Le Nigeria annonce la liste des produits concernés par les dédouanements dans la zone Zlecaf

Le conseil des ministres du Commerce des pays membres de la Zone de libre-échange continentale Africaine (Zlecaf) a tenu sa 16ème réunion le 15 avril à Kinshasa. La journée a été marquée par les annonces du Nigeria. Le pays a ratifié les accords de la Zlecaf en 2020 mais vient seulement d’annoncer sa liste de produits qui seront concernés par les dédouanements. Seuls huit pays appliquent actuellement déjà ces facilités douanières. Une avancée importante pour ce mécanisme économique panafricain qui peine à décoller.

D’abord réticent à signer ces accords de crainte de voir son marché envahi par une concurrence déloyale, la publication de cette liste par le Nigeria marque une étape importante. « C’est un geste très fort parce que le Nigeria est l’un des poids économiques les plus puissants d’Afrique. D’ici dix à quinze ans, il y aura 350 millions de consommateurs. C’est un exemple que le Nigeria montre au reste des pays africains, pour les attirer et montrer que cela va vite. Là, avec les taxes des douanes américaines, c’est le moment d’aller très vite dans la rationalisation de la mise en œuvre de la Zlecaf », explique Honoré Mondomobé, enseignant à l’université de Douala, spécialiste des questions économiques internationales, cité par RFI.

Certains marchés devraient être privilégiés. « Il doit y avoir zéro droit de douanes sur les produits qui sont importés. Les destinations de départ du Nigeria sont l’Afrique du Sud, le Kenya, le Cameroun… Imaginons que le Cameroun envoie une cargaison de thé au Nigeria. Concrètement, si le thé figure dans la liste que le Nigeria a soumis au secrétariat pour validation et bien il n’y aura pas de droit de douane sur le thé », ajoute Benjamin Allahamné Minda, chercheur en droit international à l’université Lyon 3.

L’agriculture et la pêche bénéficieront d’une augmentation de 73% du volume des échanges selon la ministre du Commerce nigériane. L’industrie manufacturière devrait bénéficier de la baisse des prix et de l’amélioration de la compétitivité.

