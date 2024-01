Le niveau d’utilisation des engrais en Tunisie demeure acceptable, a indiqué le ministre e l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdel Monêm Belâati.

Intervenant au cours d’un séminaire organisé mardi par le Groupe Chimique Tunisien (GCT), en collaboration avec l’Union arabe des engrais sur » les applications technologiques numériques et l’intelligence artificielle dans le secteur des engrais », Belâati a indiqué cette situation est due aux efforts de sensibilisation et de vulgarisation en faveur des agriculteurs pour l’utilisation des quantités nécessaires en engrais conformément aux analyses.

