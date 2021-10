Le Nobel de chimie à un duo de champions des catalyseurs

Le prix Nobel de chimie a sacré mercredi l’Allemand Benjamin List et l’Américano-Britannique David MacMillan pour avoir inventé une nouvelle façon de fabriquer des molécules, notamment dans le domaine pharmaceutique, à moindre coût et de façon plus propre.

Les deux chercheurs, tous deux âgés de 53 ans, ont été récompensés pour avoir mis au point en 2000 la catalyse asymétrique (ou « organocatalyse »). Un nouveau type de catalyseurs qui s’est développé depuis lors « à une vitesse prodigieuse » similaire à une « ruée vers l’or », a expliqué le jury Nobel.

Les catalyseurs – des substances qui contrôlent et accélèrent les réactions chimiques, sans pour autant faire partie du produit final – sont des outils fondamentaux pour les chimistes.

Mais les chercheurs ont longtemps cru qu’il n’y avait, en principe, que deux types de catalyseurs disponibles: les métaux et les enzymes.

Indépendamment l’un de l’autre, List, basé dans la Ruhr en Allemagne, et MacMillan, né en Ecosse mais qui travaille aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans, ont mis au point une troisième façon, en utilisant de « petites molécules organiques » comme la proline et continuent à être à l’avant-garde dans ce domaine, a souligné le jury Nobel.

Contrairement aux métaux et aux enzymes, la proline est un outil « rêvé » pour les chimistes: c’est une molécule très simple, bon marché et respectueuse de l’environnement.

« Cela change la donne parce que cela nous apporte un nouvel outil », a salué le membre de l’Académie des sciences Peter Somfai. « Aux échecs, ce serait comme introduire un nouveau joueur sur l’échiquier avec de nouvelles règles du jeu ».