Le nombre d’accidents de travail a baissé en 2019

Les statistiques sur les accidents de travail pour l’année 2019, publiées par l’institut de santé et de sécurité au travail (ISST) et déclarées auprès des centres régionaux et locaux de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ont démontré que le nombre d’accidents de travail a atteint 34699 enregistrant une baisse (36215) par rapport à 2017.

Ces statistiques ont permis de constater que les accidents enregistrés en milieu de travail représentent 95 pc du nombre global des accidents alors que les accidents de la route à caractère professionnel sont de 5 pc.

Les accidents de travail mortels déclarés en 2019 auprès de la CNAM ont connu une régression par rapport à 2017 soit 127 accidents contre 151.

Les indicateurs ont fait état d’augmentation au niveau du nombre des maladies professionnelles déclarés au cours de 2019 par rapport à 2017. Le nombre de déclarations a atteint 1996 contre 1661 en 2017.

Les maladies professionnelles recensées en 2019 sont dues à des troubles musculo-squelettiques (82 pc), des maladies psychiques (5 pc) et surdité professionnelle