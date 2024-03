Le nombre de morts palestiniens est beaucoup trop élevé, déplore le chancelier Scholz

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu , dimanche une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au cours de laquelle il a déclaré que les deux dirigeants avaient eu une « conversation très sérieuse, une importante discussion entre amis ».

Le chancelier a indiqué que le nombre de morts palestiniens était « extrêmement élevé, beaucoup diraient même beaucoup trop élevé ». « Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire et regarder les Palestiniens risquer la famine », a-t-i dit appelant à une augmentation « urgente et massive » de l’entrée d’aide humanitaire à Gaza.

Il a également réitéré le soutien de l’Allemagne à une solution à deux Etats dans la perspective de l’après-guerre, et appelé à un « accord sur les otages et à un cessez-le-feu durable » dans la bande de Gaza, à l’issue d’une rencontre avec Netanyahu.

« Il faut un accord sur les otages et un cessez-le-feu durable », a déclaré le chancelier allemand, qui a dit comprendre « les familles d’otages qui disent que le temps est venu pour un accord afin de sauver les personnes captives ».

Netanyahu a répondu qu’il n’acceptera pas une paix rendant Israël « faible » face à ses voisins du Proche-Orient.

« Si on nous offre un accord, un chemin vers la paix qui rend Israël faible et incapable de se défendre (…), cela fera reculer la paix », a-t-il affirmé. « Nous ne pouvons pas avoir de paix avec le Hamas, il doit être éliminé ».

Netanyahu a aussi répété qu’Israël ne lancerait pas d’opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tant que la population serait « enfermée sur place ». « Israël fera tout pour minimiser les pertes civiles et maximiser l’envoi de l’aide », a affirmé Netanyahu.

Lancer une opération à Rafah « n’est pas quelque chose que nous ferons en laissant la population enfermée sur place. Nous ferons en réalité le contraire », a-t-il affirmé, alors que la perspective d’un tel assaut est redoutée par la communauté internationale.

