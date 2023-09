Le nombre de victimes des accidents de la route en hausse de 17% par rapport à 2022

Depuis le début de l’année 2023 jusqu’au 21 septembre en cours, 854 personnes sont mortes dans des accidents de la route enregistrant ainsi une augmentation de plus de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente (726 décès).

En revanche, les accidents de la route enregistrés jusqu’au 21 septembre en cours ont baissé de plus de 4 % par rapport à 2022, selon les chiffres publiés sur la page officielle de l’Observatoire national de la sécurité routière.

En effet, 3900 accidents ont été enregistrés au cours des neuf premiers mois de l’année en cours contre 4179 accidents pendant la même période de 2022.

Ces accidents ont fait 5604 blessés, contre 6111 en 2022, soit une baisse de 8,3 %.

D’après la même source, 41% des accidents sont dus à l’inattention et 15% sont dus à l’excès de vitesse qui a provoqué la mort de 261 personnes.

