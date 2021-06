Le nombre des cas actifs est passé à 1545 dont 141 patients hospitalisés

Le nombre des cas actifs, qui sont encore porteurs du virus a connu dans le gouvernorat de Nabeul une nette augmentation passant à 1545 cas jusqu’à dimanche, a indiqué le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Nabeul, Amor Selimi.

- Publicité-

Il a précisé dans une déclaration à la correspondante de TAP dans la région, que le nombre de patients hospitalisés dans les établissements public et privé de la santé a connu une augmentation, relevant que le taux de positivité des tests a atteint 22 pour cent.

« les derniers tests de dépistage anti Covid-19, dont le nombre est 492 ont permis de relever 107 nouvelles contaminations » a-t-il ajouté.

Ce responsable a affirmé que 5 nouveaux décès ont été enregistrés dans la région, portant ainsi le nombre total des décès à 758 depuis le début de la pandémie.

Il a fait savoir que les cas de décès sont répartis sur les délégations de Béni Khiar

(2 cas) et un seul cas à Kélibia, Menzel Bouzelfa et Haouaria, dont la tranche d’âge varie entre 69 et 88 ans.