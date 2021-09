Le nombre d’Etats américains avec un fort taux d’obésité passe à 16

En 2018, seulement neuf Etats sur 50 aux Etats-Unis, comptait plus que 35% d’habitants souffrant de l’obésité. Leur nombre est passé à 12 l’année d’après, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), pour arriver à 16 l’an dernier. Parmi les nouveaux Etats concernés figurent notamment le Texas et l’Iowa.

Les statistiques ont montré une corrélation avec le niveau d’éducation. En effet, les adultes n’ayant pas de diplôme de l’enseignement secondaire ou équivalent ont le plus fort taux d’obésité (38,8%) tandis que les diplômés de l’enseignement supérieur ont le plus faible (25%).

