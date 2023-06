Le nombre enregistré des accidents de travail est toujours élevé

Le directeur général de l’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales, Lotfi Mahjoub, a indiqué jeudi que le taux des accidents du travail en Tunisie demeure élevé malgré la baisse enregistrée au niveau du nombre des accidents à savoir entre 25 et 26 mille accidents de travail par an.

Lors d’une déclaration aux médias jeudi à Hammamet, Mahjoub a précisé qu’en 2021, 100 accidents de travail mortel ont été enregistrés la plupart dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. En marge de sa participation aux travaux de la rencontre scientifique de l’association tunisienne des inspecteurs du travail organisée à Hammamet, Mahjoub a précisé que les accidents de travail causent une moyenne d’absence de 35 jour pour chaque accident de travail. Les effets secondaires des accidents de travail sur la société, le travailleur, et l’Etat imposent la nécessité d’accroitre les efforts de sensibilisation aux dangers de ces accidents et d’inciter les entreprises à respecter les conditions de sécurité professionnelles. la présidente de l’association Naziha Chamroukhi a pour sa part souligné le souci de l’association à organiser cette rencontre sur les accidents du travail et la sécurité professionnelle, en réponse à la demande des inspecteurs du travail en raison de l’importance de ce sujet et le besoin d’accroitre la sensibilisation des sociétés à l’impératif de prévenir les accidents du travail. Cette rencontre sera couronnée par un ensemble de recommandations et l’élaboration d’un manuel de procédure portant sur les moyens de gérer le phénomène des accidents de travail et des maladies professionnelles et de les réduire, a notamment ajouté la même source.