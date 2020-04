Le Nord de l’Italie secoué par un séisme de magnitude 4,6

En pleine épidémie de coronavirus, un séisme de magnitude 4,6 a frappé le nord de l’Italie, a fait savoir, ce jeudi 16 avril 2020, le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

Le tremblement de terre s’est produit à 46 kilomètres au nord-est de Gênes, dans la province de Plaisance, fortement touchée par l’épidémie de coronavirus. Il s’est fait ressentir en France.

L’Italie est le pays européen le plus durement touché par le Covid-19, avec plus de 21 500 morts et plus de 165 000 contaminés.