Le Norvégien Havila signe un contrat avec Amilcar Petroleum pour des opérations en Tunisie

L’armateur norvégien Havila Shipping a obtenu un nouveau contrat pour l’un de ses navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) avec Amilcar Petroleum pour des opérations en Tunisie. Le navire, construit en 2009, est de conception Havyard 832 et a été construit par Havyard Tomrefjord.

Le nouveau contrat porte sur une période ferme de quatre mois, y compris la mobilisation et la démobilisation, et comprend des périodes optionnelles allant jusqu’à deux mois. La société a confirmé que le contrat entrera en exécution entre le 15 janvier et le 15 février 2022.