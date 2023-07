Le Norvégien Jens Stoltenberg prolongé à la tête de l’Otan

Le Norvégien Jens Stoltenberg, à la tête de l’Otan depuis 2014, a annoncé mardi qu’il avait été reconduit à son poste de secrétaire général pour une année supplémentaire, à quelques jours d’un sommet crucial à Vilnius centré sur l’Ukraine. « Je suis honoré de la décision des alliés de l’Otan d’étendre mon mandat de secrétaire général jusqu’au 1er octobre 2024 », a-t-il tweeté. « Les liens transatlantiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord ont garanti notre liberté et notre sécurité depuis près de 75 ans, et, dans un monde plus dangereux, notre Alliance est plus importante que jamais », a-t-il poursuivi.

Cette prolongation, attendue depuis plusieurs semaines en l’absence de consensus sur le nom d’un possible successeur, a été entérinée lors d’une réunion des ambassadeurs des 31 pays membres au siège de l’organisation, à Bruxelles.