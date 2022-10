Le nouveau calendrier des Législatives publié mardi, assure l’ISIE

Le nouveau calendrier des législatives du 17 décembre 2022, établi après la prorogation des délais de dépôt des candidatures, sera publié, ce mardi, a annoncé le vice-président du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Maher Jedidi

Il n’y aura pas d’autres changements sur le premier calendrier, publié le 20 septembre dernier, a-t-il assuré à l’agence TAP.

Dans le même contexte, Jedidi a précisé que la prorogation des délais relatifs aux candidatures entraînera la réduction des délais d’examen des dossiers de candidatures.

« Les délais inscrits dans le calendrier des législatives dont les délais d’actualisation du registre électoral ou encore les délais de dépôt des candidatures, sont laissés à la discrétion de l’Instance », a-t-il ajouté.

Il a, en revanche, souligné que l’ISIE n’a pas le droit de modifier les délais prévus par la loi électorale, dont la période des campagnes et les délais de dépôt des recours auprès de la justice administrative.

A noter que l’Instance des élections avait décidé, hier lundi, de prolonger jusqu’au jeudi 27 octobre 2022, les délais de dépôt des candidatures pour les élections législatives anticipées qui auront lieu le 17 décembre prochain.

A cet égard, l’organisation “Observateurs sans frontière ” (OSF) a estimé que toute modification apportée au calendrier des élections législatives, au cours de cette étape importante, pourrait remettre en cause l’intégrité du processus et l’égalité entre les candidats et porter, par la même, atteinte aux normes internationales liées aux élections démocratiques.

Dans une déclaration publiée mardi, OSF s’est dit étonnée de la décision de l’ISIE de prolonger, sans justification aucune, les délais de dépôt des candidatures pour les législatives qui aura lieu le 17 décembre prochain.

Ces décisions hâtives et unilatérales remettent en question l’impartialité de l’instance supérieure indépendante pour les élections, avertit l’organisation.