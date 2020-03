Le nouveau ministre des Affaires étrangères expose au chef de l’ُُُEtat le plan de réformes de l’action diplomatique

Le président de la République Kais Saied a reçu, dimanche, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a été l’occasion de passer en revue les principales échéances régionales et internationales, dont en particulier, la préparation de la participation de la Tunisie à la 153ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu le 4 mars 2020 au siège du Secrétariat général de la Ligue au Caire.

Cité dans le communiqué, le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir exposé au président de la République le plan de réformes de l’action diplomatique, précisant que ces réformes seront engagées sur des bases objectives de manière à inciter les agents du corps diplomatique à s’acquitter au mieux de leur mission et à défendre les intérêts de la Tunisie.

Il a mis l’accent sur les constantes de la diplomatie tunisienne, son soutien à toutes les causes justes et sa contribution à la résolution des crises régionales.

Rappelons que le nouveau ministre des Affaires étrangères a pris ses fonctions vendredi dernier après le vote de confiance accordé par le parlement au gouvernement d’Elyes Fakhfakh lors d’une séance plénière organisée mercredi 26 février 2020.