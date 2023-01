Le nouveau Plan de développement 2023-2025 accorde une place de choix au volet économique

Le volet économique a occupé une place de choix lors de l’élaboration du plan de développement 2023-2025, qui comporte des orientations, des projets et des politiques consacrant surtout un nouveau modèle de développement durable et inclusif, a affirmé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd.

Le ministre a ajouté, lors d’une conférence de presse tenue mardi à la Cité de la Culture, que le nouveau modèle de développement œuvrera à renforcer le tissu économique dans toutes ses composantes et à encourager surtout l’économie du savoir, l’innovation, la créativité et la digitalisation. Le plan de développement 2023-2025 se base sur les grandes orientations inscrites dans le cadre de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, à travers leur reconversion en politiques, réformes et programmes qui ne manqueront pas d’éclaircir la vision des acteurs économiques et des partenaires en Tunisie et à l’étranger, a indiqué le ministre. Et d’ajouter que le plan constitue un cadre pour l’action du développement ayant pour objectif de cerner les choix et les orientations futures permettant d’améliorer les conditions de vie du citoyen, en tant qu’acteur dans le processus de développement et en tant que premier bénéficiaire. Le nouveau modèle de développement ambitionne d’améliorer le climat d’affaires, d’encourager l’initiative privée et l’investissement dans les secteurs prometteurs, de renforcer l’économie sociale et solidaire et d’impulser le partenariat entre les secteurs public et privé.

Il permet également d’encourager l’investissement dans l’économie verte et circulaire, de mettre en œuvre des politiques et des programmes pour lutter contre l’économie parallèle, réduire les entraves bureaucratiques, simplifier les procédures juridiques et annuler le systme d’autorisations. Pour le ministre de l’Economie, ces orientations visent principalement à accélérer le rythme de la croissance économique et à créer des richesses tout en garantissant leur répartition équitable entre les différentes couches sociales et régions. Saïd a déclaré que ce plan vient à un moment où le pays passe par une situation économique sociale et financière critique, suite aux accumulations d’une dizaine d’années difficiles aux niveaux national et internatioanl, notamment la pandémie du Covid-19 et la guerre Russo-ukrainienne et leurs impacts négatifs sur les moteurs de croissance, outre le financement public et les entreprises privées.Il a, dans ce sens, souligné la disposition de son département d’axer le plan de développement sur des hypothèses prudentes et réalistes et ce dans l’objectif de garantir la transparence et concrétiser l’approche participative, en tant que vision commune de construction dans le cadre d’un large dialogue . le plan de développement a accordé un attention particulière au volet social, a indiqué le ministre, évoquant l’enseignement, la formation, l’amélioration des services dans les domaines du transport et de la santé et la consécration des valeurs de la citoyenneté et de la solidarité sociale.