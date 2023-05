Le nouvel ambassadeur de Tunisie à Damas remet ses lettres de créance au ministre syrien des affaires étrangères

Mohamed Mhadhebi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république Tunisienne auprès de la république arabe Syrienne a remis aujourd’hui dimanche ses lettres de créance au ministre syrien des affaires étrangères et des expatriés Fayçal al Meqdad, selon un communiqué publié par le ministère syrien des affaires étrangères.

A noter que, le président de la république Kaies Said avait décidé en avril dernier de nommer un ambassadeur en Syrie après 11 ans de rupture diplomatique, alors que Moncef Marzouki occupait le poste de président de la république et le mouvement Ennahdha à la présidence du gouvernement et accaparait la majorité des sièges au parlement et au gouvernement.

Le président de la République Kais Saied qui s’est entretenu vendredi 19 mai 2023 avec son homologue syrien Bachar al-Assad, en marge de leurs participation au sommet de Djeddah a qualifié « d’historique cette rencontre » qui, a-t-il souligné, reflète la solidité des relations de fraternité établies entre les deux pays.

Et d’ajouter, « ceux qui avaient prétendu être amis de la Syrie n’ont fait qu’accroitre la souffrance de son peuple durant de longues années ».

Saied s’est félicité du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, mettant l’accent sur la nécessité pour ce pays frère de se redresser et de préserver son unité et sa stabilité et pour son peuple de décider seul de son sort loin des ingérences étrangères.

Il a aussi exprimé le vœu de voir la Syrie retrouver sa place comme étant un haut lieu de rayonnement des sciences et de la culture et d’assumer le rôle qui est le sien au niveau régional et international.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les liens forts et historiques entre les deux pays et de mettre en avant le besoin de les élargir aux domaines prometteurs sur la base de visions innovantes.

Les deux présidents également ont convenus d’intensifier les opportunités de rencontre, de concertation et de coordination à différents niveaux.

La rencontre entre le président Kais Saied et son homologue syrien a permis, également, d’échanger les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et d’aborder les thèmes inscrits à l’ordre du jour du Sommet arabe.

De son côté, le président syrien Bachar al-Assad a souligné dans une déclaration aux médias à l’issu de son entretien avec le président de la république Kais Saied, que « la Tunisie n’a pas changé » malgré les conditions qu’a connues le pays durant les dix dernières années, au cours desquelles les Tunisiens ont témoigné de leurs véritables affinités envers les Syriens.

« La Tunisie a, à un moment, été utilisée comme base arrière de conspiration, non pas uniquement contre la Syrie, mais contre la pensée et l’appartenance arabes. Une plateforme pour la diffusion de la pensée obscurantiste dans les différents pays arabes, a-t-il affirmé.

