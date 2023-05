Le parachèvement du projet du port de pêche de teboulba est une priorité

Le parachèvement du projet d’extension et de réhabilitation du port de pêche de Teboulba à Monastir dont le taux d’avancement a atteint 88% est une priorité absolue vu son importance économique, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmoneim Belati.

Le ministre a fait savoir, en marge de sa visite, mardi, qu’une réunion de coordination entre les ministères de l’Agriculture et de l’Equipement sera organisée au cours de cette semaine ou la prochaine semaine pour résoudre certaines questions liées au projet afin d’accélérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais, considérant que la date de sa finalisation (décembre 2023) est trop tardive.

D’un coût d’environ 52 906 161 dinars, les travaux d’extension et de réhabilitation du port ont démarré, en 2017.

Le taux d’avancement de la réalisation de l’infrastructure a atteint 90%. Cette composante comprend entre autres une barrière de protection principale d’une longueur de 1240 mètres, une barrière de protection secondaire d’une longueur de 230 mètres, la réalisation d’un nouveau bassin portuaire, la mise en place d’une nouvelle plateforme, quais verticaux et de trois quais flottants….

S’agissant de la construction d’un siège administratif de la direction de la pêche et d’un bâtiment pour le transformateur électrique, les travaux ont avancé de 40%, tandis que l’installation des réseaux routiers à l’intérieur du port, de l’électricité, du téléphone, de l’eau potable, de l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées a atteint 65%.

Au cours de sa rencontre avec des marins-pêcheurs, Belati a souligné que le département œuvrera à l’amélioration du port et à faire bénéficier d’un plus grand nombre de pêcheurs de poisson bleu de la subvention mensuelle dans le cadre du repos biologique afin de préserver la richesse halieutique.

