Le Parlement canadien se prononce sur une motion soutenant la création d’un État palestinien

Le Parlement canadien doit se prononcer sur une motion non contraignante soutenant la création d’un État palestinien, qui a suscité la condamnation d’Israël.

La motion a été rédigée par le parti minoritaire de gauche, les néo-démocrates, qui contribuent à maintenir les libéraux de Trudeau au pouvoir et sont mécontents de ce qu’ils considèrent comme un manque d’action de sa part pour protéger la population civile de Gaza.

« Justin Trudeau pourrait prendre des mesures audacieuses en faveur de la paix et de la justice, mais il n’en a pas le courage. C’est pourquoi nous avons déposé une motion pour forcer le gouvernement libéral à enfin contribuer à mettre fin à cette effusion de sang », a déclaré le chef du NPD, dans un communiqué, affirmant que les Palestiniens et les Israéliens méritaient tous deux de vivre en paix.

La semaine dernière, le Canada a déclaré qu’il avait interrompu ses exportations militaires non létales vers Israël depuis janvier en raison de l’évolution rapide de la situation sur le terrain. Tout en affirmant le droit d’Israël à se défendre, Trudeau a adopté une position de plus en plus critique à l’égard de la campagne militaire menée à Gaza.

La motion demande au Canada de « reconnaître officiellement l’État de Palestine » – une mesure qu’aucun membre du groupe des sept nations industrialisées n’a prise – et de suspendre tout commerce de biens et de technologies militaires avec Israël.

