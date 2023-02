Le Parlement européen rappelle les «valeurs partagées» avec la Tunisie

Le Parlement européen a souligné mardi que son partenariat avec la Tunisie est ancré dans les valeurs partagées comme la démocratie, l’Etat de droit et les Droits humains, y compris les libertés fondamentales. « Nous croyons que le respect du droit à un procès équitable et les exigences d’une procédure régulière, y compris la transparence judiciaire, sont fondamentaux « , a déclaré, au nom du Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères Josep Borell, la Commissaire Helena Dalli. « L’Union européenne restera aux côtés du peuple tunisien et soutiendra les efforts de réforme en cette conjoncture actuelle complexe ».

Dalli s’exprimait lors d’une réunion « importante » sur la situation en Tunisie à la plénière du Parlement Européen. « notre partenaire et voisin fait face à une étape transitionnelle délicate », a-t-elle relevé, se disant préoccupé par les difficultés économiques que connait un pays déjà fragilisé par les répercussions de la pandémie du Covid 19 et de l’attaque russe contre l’Ukraine.

De ce fait, l’Union européenne accueille favorablement l’accord en cours entre la Tunisie et le Fonds monétaire internationale (FMI). Il est donc urgent de voir un engagement réel de la part du gouvernement tunisien pour réaliser les réformes structurelles qu’il avait proposées au FMI, a-t-elle soutenu, affirmant l’engagement de l’UE à accompagner la Tunisie dans la mise en place des ces mesures.

Et d’ajouter, un dialogue inclusif s’impose entre tous les intervenants politiques et les acteurs de la société civile afin de parvenir à un large consensus.

La Tunisie est, sans aucun doute, un partenaire très important de l’UE qui suit les dernières arrestations ayant eu lieu ces derniers jours. » Nos valeurs sont claires: le respect du droit à un procès équitable et une justice transparente est primordial ».

