Le Parlement reporte deux séances de dialogue avec le gouvernement, initialement prévues les 27 et 28 juillet

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, mercredi, de reporter deux séances de dialogue avec le gouvernement, initialement prévues les 27 et 28 juillet.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ainsi que le ministre du Commerce et du développement des exportations devraient être auditionnés.

Le bureau du Parlement réuni, ce mercredi, au Palais du Bardo, sous la présidence de Brahim Bouderbala « a examiné deux demandes formulées par les deux ministres cités au sujet du report des deux plénières, en raison de leurs engagements professionnels », indique un communiqué.

- Publicité-