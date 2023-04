Le Parlement reprend ses activités mardi prochain

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) reprend, ce mardi, ses activités. Les plénières seront consacrées à l’examen et au vote du projet de règlement intérieur du parlement, lit-on, samedi, dans un communiqué.

Les députés ont, jusqu’à ce jour, adopté 12 articles du projet de règlement intérieur après avoir examiné une série d’amendements proposés.

Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, avait annoncé pendant le 14 avril courant la reprise des séances plénières après la fête de l’ Aid Al Fitr.

L’article 12 prévoit une prise de contact entre citoyens et députés la dernière semaine de chaque mois.

Le projet de règlement intérieur de l’ARP comporte 171 articles répartis sur 13 chapitres concernant, notamment, les blocs parlementaires, l’immunité, les structures de l’Assemblée et le suivi de l’action gouvernementale.

