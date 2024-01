Le parlement turc approuve l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a convié mardi son homologue suédois à Budapest pour tenter de lever les derniers obstacles à une entrée du pays nordique dans l’Otan, qui a reçu dans la soirée l’aval de la Turquie.

Le parlement turc a approuvé à une écrasante majorité l’adhésion de la Suède à l’Alliance atlantique, point final à vingt mois de tractations qui ont testé la patience des alliés occidentaux d’Ankara, désireux de faire front uni face à Moscou dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine.

La Hongrie reste désormais la seule réfractaire.

Orban demande depuis des mois du « respect » à Stockholm, dont il dénonce la politique de « dénigrement » et ses remarques régulières sur la dérive autoritaire du pays d’Europe centrale.

Faute de signal de leur part et pressé par ses partenaires de l’Otan, le dirigeant nationaliste a donc pris les devants.

« J’ai envoyé aujourd’hui une lettre au Premier ministre Ulf Kristersson pour l’inviter en Hongrie afin de discuter de l’entrée de la Suède dans l’Alliance atlantique », a-t-il écrit sur X.

Dans son courrier consulté par l’AFP, il évoque la nécessité de « bâtir une solide confiance mutuelle » à travers « un dialogue politique plus intense ».

La réponse est tombée quelques heures plus tard.

« Je ne vois pas de raison pour négocier au jour d’aujourd’hui », a réagi devant la presse le ministre suédois des Affaires étrangères.

« Lors du sommet de Madrid l’année dernière, la Hongrie (..) a octroyé à la Suède le statut d’invité » en vue d’une adhésion à l’Otan, sans poser de réserve, a souligné Tobias Billström.

Il s’est en revanche dit prêt à « des discussions », relevant « les nombreux points communs » et « la coopération militaire » entre les deux pays.

