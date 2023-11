Le Parlement vote le budget de la présidence du gouvernement pour l’année 2024

Réunis, en plénière, lundi, les élus du peuple ont voté le projet du budget de la présidence du gouvernement au titre de l’année 2024.

Le projet a raflé 132 voix contre une seule abstention et trois voix contre.

En chiffres, les crédits d’engagement inscrites dans le cadre du budget de la présidence du gouvernement de 2024 s’élèvent à 270 millions et 432 mille dinars contre les crédits de paiement estimés à 272 millions et 302 mille dinars.

Le volet restant, celui des fonds spéciaux de trésor (FST), il s’élève à 3 millions et 500 mille dinars.

Face aux interrogations et commentaires des députés de l’ARP, c’était la directrice de cabinet du chef du gouvernement, Samia Charfi Gaddour qui a été invitée à défendre le budget de son département.

Un simple survol des interventions des élus du peuple lors de la plénière de ce soir fait ressortir une série de volets soulevés. A ce titre, les députés ont mis l’accent sur l’urgence d’accélérer le processus de digitalisation et de gouvernance de l’administration tunisienne tant attendu par les citoyens.

Ils ont également souligné l’impératif de mettre sur pied un arsenal législatif et réglementaire qui soit en mesure de pouvoir rationaliser l’action gouvernementale.

Une fois voté, le président de l’Assemblée des représentants du peuple a levé la séance plénière qui reprendra ses travaux demain, mardi, à 09h du matin, pour examiner le budget de l’Etat de 2024.

