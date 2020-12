Le parquet n’a pas compétence à ordonner la levée des sit-in, selon le SMT

Le Syndicat des Magistrats Tunisiens (SMT) a déclaré mercredi qu’il n’est pas du ressort du parquet de lever les sit-in ou de s’y rendre pour » légitimer les violations qui pourraient se produire ».

Le syndicat précise, dans une publication sur sa page Facebook que le parquet intervient seulement d’un point de vue judiciaire en cas de crime de droit commun touchant aux biens et aux personnes.

Le parquet n’a pas la compétence d’ordonner la levée des sit-in, souligne le syndicat. Et d’ajouter que le parquet, dans tous les tribunaux de la République ont adhéré à la grève des magistrats, et ce, depuis plus de deux semaines.

Lors d’une séance de travail tenue dans la matinée, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a soutenu qu’une action immédiate s’impose pour instaurer la primauté du droit et agir en coordination avec le ministère public pour rouvrir les routes (bloquées) et redémarrer les sites de production.

Il a fait observer que la fermeture des sites de production a rendu difficile le ravitaillement des citoyens en produits de base et a affecté leurs intérêts vitaux ainsi que leur sécurité et la sécurité nationale du pays.

Plusieurs mouvements sociaux ont éclaté au cours des dernières semaines dans les régions englobant plusieurs secteurs et qui ont provoqué la suspension de la production et de la distribution des produits de base. Les revendications s’articulent, pour l’essentiel, autour de l’emploi et le droit au développement.