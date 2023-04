Le Parquet ordonne des poursuites pénales contre les diffuseurs de fausses informations

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis a ordonné, lundi, d’engager des poursuites pénales contre les personnes et les administrateurs des pages des réseaux sociaux à l’origine de la publication et de diffusion de fausses informations portant atteinte à la sécurité publique du pays.

Bien plus, ces personnes feront objet de dispositions judiciaires à leur encontre, a-t-on appris d’un communiqué du bureau d’information et de communication du Tribunal de première instance de Tunis.

Selon la même source, cette mesure a été prise en réaction à des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité publiques du pays, à semer la discorde.

A ce titre, le parquet précise que des enquêtes pénales ont été menées contre toutes les parties et personnes à l’origine de ces fausses informations, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, assurant que toute personne impliquée dans cette affaire sera poursuivie.

Des sites d’information, médias ainsi que des pages sur les réseaux sociaux, ont relayé des informations sur les raisons qui font que, depuis le 22 mars 2023, le président de la République, Kais Saïed, n’a pas apparu dans le cadre d’une activité officielle ou une visite de terrain.

Certains se sont même interrogés sur l’état de de santé du président, réclamant » des raisons sur son l’absence ».