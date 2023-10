Le parti des travailleurs boycottera les élections locales

Le parti des travailleurs a décidé de boycotter les élections locales qui sont » issues du système putschiste « , a indiqué Ammar Amroussia, dirigeant du Parti, estimant que ces élections constituent également un » pas avancée vers la mise en place d’un système politique hybride « .

Dans une déclaration aux médias à l’occasion de la réunion du conseil national du parti des travailleurs, qui se tient du 30 septembre au 01 octobre 2023, Amroussia a qualifié la prochaine échéance de » farce électorale » jamais survenue dans l’histoire moderne du pays et qui ne manquera pas, d’après lui, » d’anéantir ce qui reste de l’état « .

S’agissant du conseil national du parti, il a indiqué qu’il s’articule essentiellement autour de la conjoncture actuelle dans le pays et la régression enregistrée dans tous les secteurs, à l’égard des libertés et le niveau de vie.

» Le parti des travailleurs ne fera aucun compromis sur la liberté et la démocratie et œuvrera à faire obstacle au le décret n° 54, qui a touché de nombreux journalistes et blogueurs « , a-t-il encore fait savoir.

- Publicité-