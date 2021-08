Le Parti des Travailleurs critique la prolongation des mesures exceptionnelles

Le Parti des Travailleurs a estimé que la prolongation des mesures exceptionnelles constitue « un nouveau maillon » dans « le processus du coup d’Etat auquel Kaïs Saïed a procédé le 25 juillet dernier ».

« Il s’agit pour le président de la République de s’accaparer tous les pouvoirs », estime le parti.

Dans une déclaration publiée, mercredi, le parti considère que le prolongation des mesures exceptionnelles permet au chef de l’Etat de continuer de monopoliser les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sans être soumis à un quelconque contrôle.

« Kaïs Saïed continue d’entretenir le mystère concernant les étapes qui seront franchies à l’avenir », a-t-il déploré.

Pour le Parti des Travailleurs, le président de la République « vend du rêve » aux ouvriers et aux plus démunis, particulièrement les jeunes d’entre eux, pendant qu’il rassure les employeurs et les forces étrangères régionales et internationales ayant des intérêts en Tunisie ». Il dénonce une « ingérence flagrante de celles-ci dans les affaires du pays ».

Le parti a, également, dénoncé la méthode de Kaïs Saïed dans la nomination ou la révocation des responsables, particulièrement dans le secteur de la sécurité et l’administration.

« Il intervient dans les affaires judiciaires et implique, progressivement, l’institution militaire dans la vie politique, outre les assignations à résidence », estime encore le parti.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de dissoudre le parlement et de poursuivre en justice tous ceux qui sont impliqués dans différents crimes.

« Il est impératif d’ouvrir les dossiers de corruption, de terrorisme et de sécurité parallèle de manière équitable et légale, sans porter atteinte aux libertés », a-t-il souligné.