Le parti des travailleurs dénonce la poursuite de la politique d’endettement

-Le parti des travailleurs a dénoncé, dimanche, la poursuite de la politique d’endettement, suite à l’annonce par le Gouvernement de l’obtention d’un prêt de 750 millions de dollars (soit environ 2200 millions de dinars) du Fonds Monétaire International (FMI).

Le parti a réitéré, dans un communiqué, son appel au gel du remboursement de la dette, du moins durant cette année, invitant les forces nationales à conjuguer leurs efforts pour faire face à l’endettement et imposer un traitement rigoureux des répercussions de la pandémie du Covid-19.

Il a, par ailleurs, souligné que le nouveau crédit contracté auprès du FMI et l’emprunt obligataire émis par la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur le marché financier international au profit de l’Etat, récemment adopté par l’ARP, pourraient faire porter l’endettement à 80% du PIB.

Le parti des travailleurs a ainsi exhorté les forces nationales à assumer leurs responsabilités et à exercer plus de pression sur le gouvernement afin de stopper ce dérapage dangereux menaçant l’économie et l’avenir du pays.

Il a réitéré son appel à trouver d’autres sources pour financer le Budget de l’Etat et faire face à la pandémie en obligeant les sociétés et les entreprises étrangères à suspendre le transfert de leurs bénéfices au titre de l’exercice 2019, en instaurant une taxe exceptionnelle sur les entreprises économiques et les institutions financières, en rationalisant les importations et en déclarant la guerre contre les pratiques de monopole et de spéculation.