Le passe vaccinal obligatoire pour l’accès aux sièges de la CNSS dès le 22 décembre

Le passe vaccinal est obligatoire pour l’accès aux sièges de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les personnes âgées de 18 ans et plus, à compter du 22 décembre 2021.

La CNSS a précisé dans un communiqué publié aujourd’hui, qu’en vertu du décret-loi numéro 1 pour l’année 2021 les personnes devant accéder aux sièges centraux et locaux âgées de 18 ans et plus, doivent présenter le passe sanitaire dans sa version papier ou le télécharger sur leurs téléphones portables.

Elle a appelé les personnes concernées à respecter ces mesures et le protocole sanitaire en vigueur, tels que le port du masque, la distanciation et la désinfection des mains en vue de préserver la santé de tous.