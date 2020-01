Le passeport tunisien classé 1er en Afrique du nord et 74e au monde

Le passeport tunisien, qui donne accès à 69 destinations sans visa préalable, demeure le plus puissant en Afrique du Nord, dans le classement 2020 de Henley Passport Index qui vient d’être publié, mercredi, par le cabinet de conseil Henley & Partners.

Il maintient, ainsi, son classement de l’année dernière, devançant les passeports marocain (80e rang, 63 destinations), mauritanien (84e rang, 58 destinations), algérien (92e rang, 50 destinations) et égyptien (93e rang, 49 destinations).

A l’échelle mondiale, le passeport tunisien occupe la 74ème place dans ce classement, qui évalue les passeports dans 107 pays sur la base des données de l’Association internationale du transport aérien (AITA) et analyse, depuis 2006, la réglementation des visas de tous les pays et territoires du monde.

Le classement africain est dominé, lui, par les Seychelles ( 29e rang, 151 destinations), la République de Maurice ( 32e rang, 146 destinations) et l’Afrique du Sud (56e rang, 100 destinations).

Au Moyen-Orient, c’est les Emirats arabes Unis qui viennent en tête, à la 18è place (171 destinations), suivis du Koweït (57è, 95 destinations) et le Qatar (58è, 93 destinations).

D’après Henley Passeport Index, les trois passeports les plus puissants du monde sont détenus par le Japon (191 destinations), le Singapour (190 destinations) et l’Allemagne (189 destinations).

Tout en bas de ce classement, se trouve la Syrie (105e place, 29 destinations), l’Irak (106 place, 28 destinations) et l’Afghanistan (107e place, 26 destinations).