Le passeport tunisien est le plus puissant en Afrique du nord

La Tunisie occupe le premier rang en Afrique du nord et le 6e rang à l’échelle arabe dans le classement des passeports les plus puissants dans le monde publié, récemment, par le cabinet de conseil en migration et d’investissement Henley & Partners.

Offrant à ses ressortissants un accès à 71 pays sans visa, la Tunisie est classée 77e à l’échelle mondiale, gagnant ainsi une place par rapport à 2021, selon l’édition 2022 du Henley Passport Index qui évalue 199 passeports dans le monde.

Dans la région de l’Afrique du Nord, la Tunisie devance le Maroc (82e place), l’Algérie et l’Egypte (94e place), la Mauritanie (87e place) ainsi que la Libye (104e place), indique le cabinet de Henley & Partners qui se base sur les données de l’Association Internationale du Transport Aérien.

A l’échelle arabe, la Tunisie arrive derrière l’Arabie Saoudite et le Sultanat d’Oman (68e place), le Bahreïn (66e place), le Koweït (59e place) et le Qatar (57e place).

Offrant un accès à 176 pays sans visa, le passeport émirati est le plus puissant de toute la région, occupant le 15e rang sur 199 passeports.

En Afrique, le passeport tunisien se place à la dixième position des passeports les plus puissants. Le passeport seychellois arrive en tête du classement (28e place) offrant à ses ressortissants la possibilité de visiter 153 pays sans visa.

Il est suivi par les passeports mauricien (33e place), sud-africain (55e place), botswanais (65e place), namibien/ (70e place), lésothien (72e place), eswatinien (74e place), malawite (75e place), tanzanien et zambien (76e place), et tunisien (77e place).

Avec un accès à 193 pays sans visa, le passeport japonais est le passeport le plus puissant dans le monde, suivi du passeport singapourien et sud-coréen (2e place). L’Allemagne et l’Espagne occupent quant à eux le 3e rang des meilleurs passeports dans le monde.

Le passeport afghan reste le moins puissant permettant de visiter 27 pays, suivi de l’irakien (29 pays) et du syrien (30 pays).