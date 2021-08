Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Daly, a annoncé, vendredi 6 août 2021, que le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire financier a émis une interdiction de voyage contre l’ancien chef du cabinet du ministère de l’Energie et des Mines et actuel PDG de la Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA).

Cette mesure a été prise dans le cadre de l’instruction d’une affaire de corruption au département de l’Energie.