Le PDG de la SNDP demande augmentation de sa marge bénéficiaire

Le PDG de la société nationale de distribution du pétrole, Nabil Smaida, a déclaré que le domaine de la distribution de carburant est un marché organisé et régi par des lois. Et dans une déclaration aujourd’hui jeudi 4 novembre sur une radio privée, Ben Smaida a évoqué la nécessité de développer, modernisation, et appliquer la bonne gouvernance au secteur afin qu’il puisse faire face aux charges des entreprises.

Le PDG de la SNDP a aussi souligné que les charges de l’entreprise sont élevées, appelant à une augmentation progressive de la marge bénéficiaire, qui est de l’ordre de 4 %, et qu’il juge relativement faible en comparaison avec certains pays africains où cette marge atteint les 7 %.

- Publicité-