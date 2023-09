Le Pdg  de la STEG limogé

Le président de la République, Kais Saïed, a décidé, vendredi 22 septembre 2023, de mettre fin aux fonctions du président-directeur général de la Société tunisienne d’électricité et de gaz, Hichem Anane et de nommer en lieu et place Fayçal Trifa, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué.

