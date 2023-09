Le PDL estime le processus électoral pour le Conseil des régions, « nul et non avenu »

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, dans une déclaration publiée, mercredi, avoir adressé une correspondance au chef du contentieux de l’Etat pour suspendre le processus électoral.

Le PDL estime que les décisions prises par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) sont formellement » nulles et non avenues » faute de quorum exigé par l’article 18 de la loi organique sur l’ISIE. Ledit article prévoit la présence de cinq membres du Conseil de l’Instance dans chaque réunion.

Le parti a accusé l’ISIE d’avoir commis des violations dont la publication, » sans aucun fondement juridique » des formulaires de candidature et de parrainage relatifs aux élections des membres du Conseil national des régions et des districts.

A ce propos, le PDL a appelé le chef du contentieux de l’Etat à intervenir immédiatement pour annuler les décisions de l’ISIE et suspendre tout le processus électoral.

A noter que le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, avait assuré, vendredi dernier, que la vacance au sein du Conseil de l’Instance sera comblée d’ici la fin de cette semaine, avant la publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs et du décret relatif au découpage des circonscriptions électorales.

