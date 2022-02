Le PDL désigne Abir Moussi comme sa candidate à l’élection présidentielle

Le Parti destourien libre a présenté, lundi , le contenu de la motion générale issue de la réunion du Comité central, tenue le samedi 19 février.

Dans une conférence de presse, il a annoncé que le PDL a choisi sa présidente Abir Moussi, en tant que candidate pour la prochaine élection présidentielle.

Moussi a affirmé que le PDL se présentera à toutes les échéances électorales à venir, municipales, présidentielle et législatives.

Moussi a expliqué que le Comité central élargi du parti déclare son adhésion aux principes de l’État de droit, aux institutions et aux principes de la République, son attachement au choix de la démocratie et du pluralisme et son opposition à tous les courants de l’islam politique.