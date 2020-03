Le PDL exclut la députée Lamia Jaidane du bloc parlementaire et gèle son adhésion au parti

La députée du Parti Destourien Libre (PDL), Lamia Jaïdane, a affirmé, mardi, lors de la plénière consacrée à l’amendement du projet de loi relatif aux élections et aux référendums, qu’elle est une “élue indépendante” au sein du parlement et que son idéologie est “destourienne”.

“Le but de ma mise au point est de rompre avec certaines pratiques et une tentative d’encourager la normalisation avec n’importe quel parti”, a-t-elle expliquée en réponse à la décision du PDL de geler son adhésion.

Le bureau politique du PDL a décidé lundi d’exclure Lamia Jaïdane du bloc parlementaire et de geler son adhésion au parti. Il a été décidé également de présenter Lamia Jaidane, membre du comité central du parti, devant le conseil de discipline du PDL.

Cette décision intervient à la suite de la participation de l’élue (circonscription de Monastir) à un meeting, dimanche à Ksar Hellal, organisé à l’initiative de la société civile de la région, en présence de parties politiques qui, selon le PDL, ont “voté la confiance au gouvernement de Elyes Fakhfakh”.

Le PDL précise, dans une déclaration, publiée lundi soir, qu’il avait pris cette décision après concertation des élus du groupe au parlement, étant donné que Jaidane a “enfreint la discipline du parti et de son groupe parlementaire ainsi que la ligne politique du PDL”.