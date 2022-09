Le PDL organisera une « journée de colère »  le 17 septembre dans toutes les régions du pays

Une journée de colère sera organisée le 17 septembre courant, par Parti Destourien Libre (PDL), « en soutien au peuple tunisien en butte avec une crise sociale, économique et financière majeure », a indiqué samedi, la présidente du parti Abir Moussi, à Monastir.

S’exprimant lors d’une déclaration à la presse, en marge d’une réunion tenue avec les structures de son parti à Monastir, Moussi a indiqué que les militants du PDL observeront des mouvements de protestation devant les institutions régaliennes dans les différentes régions de la République, pour protester contre la flambée des prix, la dégradation du pouvoir d’achat, et l’ambiguïté entourant le budget de l’État et le risque de faillite. »

Le PDL boycotera les élections législatives, prévues en décembre prochain estimant que ces élections se présentent comme « un plébiscite » destiné à justifier la formation d’un Conseil de la Choura, semblable au « Califat » ce qui s’inscrit en contradiction avec «la démocratie et aux normes internationales », a-t-elle réitéré.

Elle a exprimé, aussi, le rejet par son parti des opérations de « blanchiment des crimes de l’Etat commis contre le peuple tunisien ».

Sur un autre registre, Moussi a indiqué que la réunion tenue à Monastir un an après l’organisation du Congrès du parti, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation annuelle, soulignant que la Tunisie passe par une étape politique délicate, et a besoin du PDL et de son initiative de réforme dans les différentes régions du pays.