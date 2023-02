Le personnel de la STEG en grève de deux jours à partir de demain

Le personnel de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) observent à partir de demain une grève de deux jours pour revendiquer leur droit aux promotions et à l’introduction des réforme dans la société. Selon le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’électricité et de Gaz, Selim Bouzidi. Dans une déclaration à la TAP, Bouzidi, a précisé que la grève n’aura pas d’impact sur les prestations fournies aux citoyens, ajoutant qu’une équipe sera mobilisée pour intervenir en cas d’urgence. La grève est décidée suite au non respect de l’autorité de tutelle l’exécution de ses engagements, a encore précisé la même source, affirmant que la fédération a reporté plusieurs fois la grève suite à des séances de conciliation avec l’administration.

