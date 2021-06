Le pétrole au plus haut depuis deux ans

L’événement marquant de la semaine sur les marchés est la poursuite de la montée des prix pétroliers. Mine de rien, les cours du brut ont déjà grimpé d’environ 40% depuis le début de cette année, ce qui constitue une différence énorme pour beaucoup d’entreprises qui doivent composer avec les coûts de produits dérivés de l’or noir. La transition énergétique en cours n’a pas (encore) permis de déconnecter nos économies de ce paramètre fondamental qu’est le baril.

En cinq jours, les prix pétroliers ont encore grimpé de quelque 3%. Le cours du Brent a atteint plus de 70 dollars le baril, ce qui n’est plus arrivé en clôture depuis plus de deux ans. Il a même dépassé 72 dollars en cours de séance vendredi, du jamais vu depuis le 22 mai 2019. Le baril de pétrole américain WTI (West Texas Intermediate) a quant à lui dépassé 69 dollars, une situation inédite depuis octobre 2018.