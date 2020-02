Le pétrole Brent tombe sous 50 dollars

Alors que les Bourses mondiales subissent leur pire correction depuis la crise financière de 2008, le marché du pétrole est en effet loin d’être épargné. Le vent de panique qui s’empare des marchés à mesure que le bilan du coronavirus s’alourdit s’est propagé jusqu’aux matières premières, les investisseurs redoutant que l’épidémie provoque une lourde chute de la demande en hydrocarbures, alors que l’offre reste à peu près stable.

Dans ces circonstances, le baril de Brent tombe à son tour sous les 50 dollars vendredi et s’échange à 49,70 dollars peu avant 11h, en repli de 3,7% par rapport à la veille et au plus bas depuis juillet 2017, rapporte BFM Bourse. Le baril de “light, sweet crude” texan cote de son côté 44,30 dollars (-3,8%), un plancher depuis août 2016, après être tombé à un plus bas depuis janvier 2019 mercredi.

Par rapport à leur plus hauts respectifs touchés jeudi 20 février dernier, le baril de Brent abandonne 16,8% et le baril de WTI a lâché 17,3%. Déjà bien installées en zone dite de “correction”, les deux références mondiales sur le marché de l’or noir se rapprochent dangereusement d’une situation de “bear market” (chute supérieure à 20%), et cela, en moins de dix jours.