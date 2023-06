Le pétrole s’effondre  suite au ralentissement de la croissance et l’affaiblissement de la demande

Les prix du pétrole ont reculé dans les échanges asiatiques mardi, l’optimisme initial concernant de nouvelles réductions de l’offre par l’Arabie saoudite et l’OPEP étant largement contrebalancé par les préoccupations persistantes concernant le ralentissement de la croissance économique et l’affaiblissement de la demande.

Alors que les marchés du brut ont d’abord connu une forte hausse en réponse à de nouvelles réductions de production par l’Arabie saoudite lundi, ils ont perdu une grande partie de leurs gains à la fin de la session, alors que les faibles données économiques américaines ont renforcé les craintes d’une récession cette année.

L’Arabie saoudite s’est engagée à réduire sa production d’un million de barils par jour (bpj) supplémentaires en juillet, s’ajoutant à un total de 3,66 millions de réductions de l’offre par l’OPEP depuis octobre. Toutefois, les marchés se demandent si la réduction des objectifs de production des autres membres de l’OPEP+, en particulier la Russie, l’Angola et le Nigeria, aura un impact tangible, étant donné qu’elle aligne les objectifs sur les niveaux de production réels.

Les marchés ont également parié que tout ralentissement de la demande compenserait largement le resserrement de l’offre cette année.

Les données de lundi ont montré que l’activité du secteur des services américain a à peine progressé en mai, la forte croissance observée au cours des derniers mois semblant maintenant s’essouffler. Ces données ont mis l’accent sur d’autres facteurs défavorables à l’économie américaine – principalement la hausse des taux d’intérêt et l’inflation élevée – avant la réunion de la Réserve fédérale qui aura lieu la semaine prochaine.

Les marchés sont divisés sur la question de savoir si la banque centrale augmentera ou maintiendra les taux d’intérêt, étant donné les signaux quelque peu contradictoires de ces dernières semaines. Alors que les données sur l’inflation et le marché du travail ont surpris à la hausse, plusieurs responsables de la Fed ont appelé la banque à maintenir les taux et à surveiller les effets de sa frénésie de hausse des taux qui dure depuis un an, étant donné que plusieurs aspects de l’économie américaine se sont refroidis au cours des derniers mois.

Cette semaine, l’attention se portera également sur les données économiques du principal importateur de brut, la Chine, alors que l’on craint de plus en plus que le rebond post-COVID ne s’essouffle dans le pays.

Les données sur l’inflation et le commerce en Chine sont attendues cette semaine, ces dernières devant fournir davantage d’indications sur l’appétit du pays pour les produits de base dans un contexte de faible activité manufacturière.

Néanmoins, les données de cette semaine ont montré que le secteur des services chinois a connu une croissance plus importante que prévu en mai, ce qui indique une certaine résilience de l’économie après la levée des mesures anti-COVID au début de l’année.