Le «Phare de l’Entrepreneuriat Tunisien», le 14 avril à Tunis

Le réseau d’investissement ANIMA s’associe au « Phare de l’Entrepreneuriat Tunisien » qui sera organisé le jeudi 14 avril à Tunis par ACCEDE Provence Entrepreneurs et KEDGE Business School.

Le Phare de l’Entrepreneuriat Tunisien est un événement ponctué par un concours de porteurs de projets, des conférences et tables rondes autour de thématiques entrepreneuriales propres au pays. C’est aussi plusieurs ateliers et un hackathon organisés sur 24 heures et ouverts à tous.

ACCEDE Provence Entrepreneurs est une association d’entrepreneurs lancée à l’initiative d’un membre d’ANIMA, KEDGE Business School. Depuis plus de 23 ans, ACCEDE Provence Entrepreneurs organise chaque année le Phare de l’Entrepreneuriat en France ainsi qu’en Tunisie, au Maroc et au Sénégal.